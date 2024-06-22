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Опубликовано 22 июня 2024, 04:30
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YouTube подтвердил отмену оформленной при использовании VPN Premium-подписки

Чтобы не оформляли более низкие тарифы
Видеохостинг YouTube подтвердил информацию об отзыве Premium-подписки у пользователей, оформивших тариф с помощью VPN. Компания борется с оформлением более дешёвых тарифов.
YouTube подтвердил отмену оформленной при использовании VPN Premium-подписки
© Souvik Banerjee / Unsplash

VPN используется для сокрытия своего фактического местоположения. Как объяснили представители YouTube, в разных странах действуют различные тарифы на Premium. Это «отражает паритет покупательной способности разных валют».

И многие пользователи прибегают к сокрытию своей геолокации, если при сравнении хотят более низкую стоимость подписки. Для чего и используется VPN.

YouTube начал бороться с такой практикой лишением уже оформленной подписки, если выясняется, что фактическая локация пользователя отличается от места регистрации аккаунта. То есть если пользователь зарегистрирован «на территории» с более дорогим тарифом, а оформляет Premium, якобы находясь там, где подписка дешевле.

«Чтобы предоставлять наиболее точные доступные планы и предложения, у нас есть системы для определения страны наших пользователей. В случаях, когда страна регистрации не совпадает с той, в которой пользователь получает доступ к YouTube, мы просим участников обновить свою платёжную информацию до страны их текущего проживания», — прокомментировали в YouTube информацию об отмене подписок.

Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
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