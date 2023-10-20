YouTube позволит авторам видео петь голосами популярных исполнителей

Речь идёт о некоем инструменте, работающем на ИИ, который позволит авторам видео записывать аудиодорожки голосами известных исполнителей. Переговоры по этому поводу конфиденциальны, поэтому информации ещё мало.

От неназванных источников известно, что YouTube пытается договориться с правообладателями об использовании известных песен для обучения своего ИИ инструмента.