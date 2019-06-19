YouTube позволит «примерить» макияж с помощью дополненной реальности

Инструмент называется AR Beauty Try-On. Он позволяет виртуально оценить на своём лице предлагаемые продукты в дополненной реальности, просматривая любимые руководства на YouTube.

Как отметили разработчики стриминговая платформа будет использовать алгоритм, позволяющий работать со всеми тонами кожи. Пока проводится раннее альфа-тестирование на платформе FameBit в партнёрстве с компанией M.A.C Cosmetics, так что пользователи смогут «попробовать» её продукцию. Другим брендам и рекламодателям инструмент станет доступен в течение лета.