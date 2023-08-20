YouTube позволит россиянам отключать рекомендации из-за грядущего закона

Он рассказал, что возможность отключения алгоритмов, формирующих рекомендации на основе предпочтений пользователя, — не эксклюзив, такой функционал будут вскоре внедрён по всему миру. Но для российских пользователей это делается прежде всего.

Горелкин предположил, что такие действия YouTube могут быть связаны с его законом. Компания спешит с внедрением и «пытается снизить сопутствующие риски».

Депутат объяснил, что закон на самом деле не требует обязательного отключения рекомендаций, но предоставить такую возможность пользователям. К том же должны быть ясные правила работы технологий и объяснение, какие данные и в каком объёме для этого собираются. Сейчас же используется не самое понятное объяснение этих процессов, и Роскомнадзор это вряд ли устроит. Важно, чтобы YouTube следовал рекомендациям российского регулятора.

Также Горелкин рассказал, что попытался настроить отключение рекомендаций в мобильном приложении YouTube. Но ожидаемого результата не последовало: с главной страницы ролики из каналов, на которые не подписан этот пользователь, никуда не исчезли. «Видимо, аварийное внедрение нового функционала где-то дало сбой (а, может быть, платформа просто не хочет расставаться с данными, которые годами собирала обо мне и других пользователях)», — предположил депутат.