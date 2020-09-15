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YouTube представил собственный аналог TikTok
Пока сервис доступен лишь на Android, но скоро появится и на iOS
Долгое время в сети ходили разговоры о том, что YouTube занимается разработкой нового сервиса, призванного побороться с американским детищем китайской ByteDance. И вот, спустя какое-то время после этого, видеосервис представил собственный аналог TikTok.
В новом сервисе, получившем название Shorts, пользователи могут снимать 15-секундные видеоролики, поверх которых в дальнейшем можно накладывать музыку из YouTube, пишет компания в своем официальном блоге. При этом на данный момент приложение доступно лишь пользователям Android-смартфонов, но компания уже заявила о скором появлении и версии для iOS-устройств.
YouTube отдельно отметил, что прямо сейчас новый сервис находится на этапе бета-тестирования, в связи с чем Shorts будет работать только в Индии. Но в дальнейшем новинка должна появиться и в других странах. Когда именно — не сообщается.