YouTube раскрыл новые функции, которые будут доступны только платным подписчикам сервиса

YouTube раскрыл новые функции, которые будут доступны только платным подписчикам сервисаЕсть даже полезные
YouTube, одна из крупнейших видеоплатформ, объявила о новых функциях, которые будут доступны исключительно для пользователей с премиум-подпиской.
Помимо раннего доступа к экспериментальным функциям, подписчики YouTube Premium получат доступ к промоакциям и специальным предложениям от партнеров компании, а также к улучшенному качеству видео и особым значкам.
Среди экспериментальных функций, доступных для премиум-пользователей, стоит отметить новый инструмент конверсационного ИИ.
Эта функция, доступная пока только на английском языке, начинает распространяться среди ограниченного числа пользователей YouTube Premium в США на устройствах Android. После регистрации в новой функции, пользователи смогут задавать вопросы о видео, нажав на кнопку «Ask» под выбранными роликом.
Еще одна экспериментальная функция для премиум-пользователей – это новый способ организации комментариев с помощью ИИ. Она предназначена для создателей контента и позволяет им использовать сводки комментариев для быстрого вхождения в обсуждения на своих видео.
Наконец, YouTube внедряет значки, которые демонстрируют достижения премиум-пользователей на платформе. Эти значки доступны только для тех, кто старше 18 лет.