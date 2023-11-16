YouTube раскрыл новые функции, которые будут доступны только платным подписчикам сервиса

Помимо раннего доступа к экспериментальным функциям, подписчики YouTube Premium получат доступ к промоакциям и специальным предложениям от партнеров компании, а также к улучшенному качеству видео и особым значкам.

Среди экспериментальных функций, доступных для премиум-пользователей, стоит отметить новый инструмент конверсационного ИИ.

Эта функция, доступная пока только на английском языке, начинает распространяться среди ограниченного числа пользователей YouTube Premium в США на устройствах Android. После регистрации в новой функции, пользователи смогут задавать вопросы о видео, нажав на кнопку «Ask» под выбранными роликом.

Еще одна экспериментальная функция для премиум-пользователей – это новый способ организации комментариев с помощью ИИ. Она предназначена для создателей контента и позволяет им использовать сводки комментариев для быстрого вхождения в обсуждения на своих видео.

Наконец, YouTube внедряет значки, которые демонстрируют достижения премиум-пользователей на платформе. Эти значки доступны только для тех, кто старше 18 лет.