YouTube «снёс» третий канал Артемия Лебедева, хотя была хитрая схема

19:35, 15 марта 2023
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YouTube «снёс» третий канал Артемия Лебедева, хотя была хитрая схемаВ этом с юмором признался сам Лебедев
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что YouTube просчитал его хитрость, касающуюся создания третьего канала под названием «Вася Пупкин»
Фото: YouTube
Хитрость заключалась в том, что каждый ролик начинался с анонса «интервью» монтажёра видео с Лебедевым, но дальше сценарий был стандартным: дизайнер рассказывал о различных событиях и актуальных новостях. В итоге YouTube раскрыл замысел Лебедева и канал «Вася Пупкин», созданный в начале марта, на видеохостинге заблокирован.
В этом с юмором признался сам Артмий Лебедев. «Зая, ты будешь страшно смеяться, но Ютюб **** (полностью) снёс канал Васи Пупкина», — пошутил дизайнер.
Он рассказал, что следующее видео выйдет в его паблике в VK.