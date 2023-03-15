YouTube «снёс» третий канал Артемия Лебедева, хотя была хитрая схема

Хитрость заключалась в том, что каждый ролик начинался с анонса «интервью» монтажёра видео с Лебедевым, но дальше сценарий был стандартным: дизайнер рассказывал о различных событиях и актуальных новостях. В итоге YouTube раскрыл замысел Лебедева и канал «Вася Пупкин», созданный в начале марта, на видеохостинге заблокирован.

В этом с юмором признался сам Артмий Лебедев. «Зая, ты будешь страшно смеяться, но Ютюб **** (полностью) снёс канал Васи Пупкина», — пошутил дизайнер.

Он рассказал, что следующее видео выйдет в его паблике в VK.