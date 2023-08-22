YouTube создаст систему для отслеживания авторской музыки в ИИ-контенте

Видеохостинг может ввести систему, подобную Content ID, направленную на отслеживание видео с ИИ-музыкой, чтобы авторы контента могли искать на платформе свои произведения и решать, блокировать их или зарабатывать. Эта система также нужна для поиска контента, нарушающего политику видеохостинга.

Для этих целей YouTube заключит соглашение с музыкальным лейблом Universal Music и участвующими артистами. В связи с этим будет создан так называемый музыкальный инкубатор ИИ. Как будет работать новый сервис, неизвестно, но YouTube обещает скоро предоставить подробности.