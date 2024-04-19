YouTube стал еще ближе к «магазину на диване»Своеобразная тенденция
Ключевое нововведение – Shopping Collections («Коллекции покупок»). Блогерам предлагается создавать подборки товаров любимых брендов для зрителей. Подборки могут быть тематическими (например, «макияж на каждый день» или «капсульный гардероб»).
Коллекции будут видны в списке продуктов конкретного блогера, вкладке «Магазин» и описании видео.
Пока создавать коллекции можно только в приложении YouTube Studio со смартфона, но скоро такая возможность появится и на ПК.
Также YouTube запускает Affiliate Hub – раздел приложения, где будет собрана информация о партнерах в сфере шоппинга, актуальных комиссионных ставках и промокодах.
Там же можно будет запросить у брендов образцы продукции для обзоров. Идея нововведения – помочь блогерам проще планировать шоппинг-видео.
Еще одно изменение: в список интегрированных платформ добавлен конструктор сайтов Fourthwall, помогающий создавать онлайн-магазины.