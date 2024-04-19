YouTube стал еще ближе к «магазину на диване»

Ключевое нововведение – Shopping Collections («Коллекции покупок»). Блогерам предлагается создавать подборки товаров любимых брендов для зрителей. Подборки могут быть тематическими (например, «макияж на каждый день» или «капсульный гардероб»).

Коллекции будут видны в списке продуктов конкретного блогера, вкладке «Магазин» и описании видео.

Пока создавать коллекции можно только в приложении YouTube Studio со смартфона, но скоро такая возможность появится и на ПК.