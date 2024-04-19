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Приложения
Опубликовано 19 апреля 2024, 06:50
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YouTube стал еще ближе к «магазину на диване»

Своеобразная тенденция
YouTube анонсировал новые функции для покупок, которые серьезно расширяют монетизацию контента.
YouTube стал еще ближе к «магазину на диване»
© Ferra.ru

Ключевое нововведение – Shopping Collections («Коллекции покупок»). Блогерам предлагается создавать подборки товаров любимых брендов для зрителей. Подборки могут быть тематическими (например, «макияж на каждый день» или «капсульный гардероб»).

Коллекции будут видны в списке продуктов конкретного блогера, вкладке «Магазин» и описании видео.

Пока создавать коллекции можно только в приложении YouTube Studio со смартфона, но скоро такая возможность появится и на ПК.

© TechCrunch

Также YouTube запускает Affiliate Hub – раздел приложения, где будет собрана информация о партнерах в сфере шоппинга, актуальных комиссионных ставках и промокодах.

Там же можно будет запросить у брендов образцы продукции для обзоров. Идея нововведения – помочь блогерам проще планировать шоппинг-видео.

Еще одно изменение: в список интегрированных платформ добавлен конструктор сайтов Fourthwall, помогающий создавать онлайн-магазины.

Источник:TechCrunch
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Google
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#YOUTUBE