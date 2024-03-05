YouTube «упал» по всему миру

Опубликовано 05 марта 2024, 21:35
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YouTube «упал» по всему мируНо очень быстро «ожил»
Вечером 5 марта 2024 года YouTube, Discord и TikTok столкнулись с проблемами в работе.
Пользователи YouTube жаловались на пустую домашнюю страницу, ошибки, бесконечную загрузку и отсутствие новых видео. Discord был недоступен для многих пользователей, а в TikTok наблюдались проблемы с загрузкой сообщений.
«Будьте уверены, мы уже работаем над исправлением!» — заверила Google. YouTube и Discord оперативно отреагировали на сбои и в течение часа устранили их.
Причина массовых сбоев пока не установлена. Иногда платформы выходят из строя одновременно, если используют одни и те же облачные сервисы. Однако ни один из крупных провайдеров не сообщал о проблемах.
Отметим, что в случае с YouTube, Discord и TikTok, неполадки, к счастью, оказались кратковременными.