YouTube «упал» по всему миру

Пользователи YouTube жаловались на пустую домашнюю страницу, ошибки, бесконечную загрузку и отсутствие новых видео. Discord был недоступен для многих пользователей, а в TikTok наблюдались проблемы с загрузкой сообщений.

«Будьте уверены, мы уже работаем над исправлением!» — заверила Google. YouTube и Discord оперативно отреагировали на сбои и в течение часа устранили их.

Причина массовых сбоев пока не установлена. Иногда платформы выходят из строя одновременно, если используют одни и те же облачные сервисы. Однако ни один из крупных провайдеров не сообщал о проблемах.

Отметим, что в случае с YouTube, Discord и TikTok, неполадки, к счастью, оказались кратковременными.