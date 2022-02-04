YouTube заблокировал каналы нескольких ведомств ЛНР и ДНР

По сообщениям, на YouTube якобы за нарушение правил сообщества заблокированы каналы ГТРК ЛНР, Луганского Информационного Центра, Народной милиции ЛНР, Народной милиции ДНР, Министерства информации ДНР. По мнению журналистов, это происходит в преддверии атаки на республики со стороны ВСУ.

«Официальной причиной указано "нарушение правил сообщества", однако это не так. Во-первых, не указано, какие именно правила нарушены. Во-вторых, одномоментно блокированы каналы разной тематической направленности: телерадиокомпании, информационного агентства, государственного органа власти, оборонных ведомств», — заявили журналисты ГТРК ЛНР.