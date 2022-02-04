YouTube заблокировал каналы нескольких ведомств ЛНР и ДНР

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YouTube заблокировал каналы нескольких ведомств ЛНР и ДНРЯкобы за нарушение правил
Видеохостинг YouTube заблокировал каналы ряда ведомств самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщили луганские журналисты.
По сообщениям, на YouTube якобы за нарушение правил сообщества заблокированы каналы ГТРК ЛНР, Луганского Информационного Центра, Народной милиции ЛНР, Народной милиции ДНР, Министерства информации ДНР. По мнению журналистов, это происходит в преддверии атаки на республики со стороны ВСУ.
«Официальной причиной указано "нарушение правил сообщества", однако это не так. Во-первых, не указано, какие именно правила нарушены. Во-вторых, одномоментно блокированы каналы разной тематической направленности: телерадиокомпании, информационного агентства, государственного органа власти, оборонных ведомств», — заявили журналисты ГТРК ЛНР.
Источник: Газета.ru