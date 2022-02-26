YouTube заблокировал тысячи видеозаписей с боевыми действиями на Украине

Также там уточнили, что работают безостановочно, чтобы уделять должное внимание борьбе с фейками и безопасности сотрудников, пользователей и клиентов.

«На YouTube мы размещаем видео из надёжных источников новостей и прилагаем все усилия, чтобы удалять контент, нарушающий нашу политику», — сказано в сообщении видеохостинга.