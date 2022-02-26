YouTube заблокировал тысячи видеозаписей с боевыми действиями на Украине

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YouTube заблокировал тысячи видеозаписей с боевыми действиями на УкраинеКоманда сервиса работает без остановки
Видеохостинг YouTube заблокировал сотни каналов и тысячи видеозаписей, касающихся боевых действий на Украине. Об этом сообщили в европейском подразделении сервиса.
Также там уточнили, что работают безостановочно, чтобы уделять должное внимание борьбе с фейками и безопасности сотрудников, пользователей и клиентов.
«На YouTube мы размещаем видео из надёжных источников новостей и прилагаем все усилия, чтобы удалять контент, нарушающий нашу политику», — сказано в сообщении видеохостинга.
Источник: Газета.ru