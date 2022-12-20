YouTube запустит поиск внутри видео по тексту

В приложениях YouTube появится возможность искать нужный фрагмент видеоролика по тексту. На данный момент в приложениях видеохостинга на iOS уже есть возможность просмотреть текстовую расшифровку каждого видео, но функции поиска ещё не было.

Когда новую функцию запустят, можно будет перейти к расшифровке видео, выбрать опцию «Поиск по видео» и вбить нужную фразу в поисковой строке. И если искомая фраза в тексте есть, поиск её выдаст — это позволит сразу перейти к фрагменту видео с этой фразой.

Также компания запустит возможность для авторов обучающего контента проводить лекции и запускать курсы — под эти цели будет запущен полноценный функционал.

И третьей функцией, которую анонсировала Google, будет поддержка в видеороликах нескольких звуковых дорожек одновременно. Систему синхронного машинного перевода запустила компания Aloud, принадлежащая Google. В настройках видео можно будет переключаться между этими дорожками.