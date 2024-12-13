Юрист рассказал, как мошенники перехватывают PIN-коды платёжных карт: с помощью ПО

Под разными предлогами, зачастую представляясь сотрудниками банков или сотовых операторов, злоумышленники пытаются убедить жертву установить на смартфон их приложение, имитирующие легитимное ПО. На самом деле человек, если поверит скамерам, установит на устройство софт для слежки и кражи конфиденциальных данных.

С помощью таких программ злоумышленники смогут перехватывать ПИНы, активировать модуль для бесконтактной оплаты на смартфоне и создадут на этой основе клон банковской карты. Это позволит им совершать покупки через терминалы, «оставляя владельца карты без средств».

Эксперт отметил, что любые банковские приложения необходимо устанавливать только из официальных источников, а не из инструкций по телефону. Всегда нужно поддерживать актуальность антивируса и не доверять незнакомцам, даже если разговор кажется официальным.

«Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками сотовых операторов или банков, и предлагают обновить приложение или продлить договор. Используя различные легенды, например "обновление антивируса" или "обновление настроек безопасности", они убеждают человека установить на смартфон вредоносное ПО. Это ПО превращает устройство жертвы в инструмент для кражи данных: активирует NFC-чип, фотографирует карту, перехватывает ПИН-коды и другие конфиденциальные данные. После этого мошенники создают клон банковской карты и совершают покупки через терминалы, оставляя владельца карты без средств», — объяснил Адамс.