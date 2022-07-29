За что боролись: создавая метавселенную Facebook* потерпела огромные убытки

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За что боролись: создавая метавселенную Facebook* потерпела огромные убыткиАкции компании упали на 4%
Подразделение компании Meta*, Facebook* Reality Labs, которое занимается разработкой технологий метавселенной, в очередной раз понесло серьёзные убытки. Во втором квартале они составили $2,81 млрд.
Огромные убытки подразделение приносит уже второй год подряд, в 2021 году убытки составили $10,2 млрд. Причём убытки компания терпит на фоне падения доходов. И это стабильная тенденция: в 2021 году компания заработала $2,3 млрд, в первом квартале 2022 года — $695 млн, во втором — $452 млн. Аналитики ожидают, что по итогу третьего квартала выручка снизится ещё больше.
Если сравнивать, то в первом квартале 2022 года Meta потеряла $2,96, вот втором — $2,3 млрд. На фоне $10,2 млрд в 2021 убытки 2022 года могут оказаться ещё больше.
После опубликования финансового отчёта акции Meta резко снизились на 4%.
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