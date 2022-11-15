За найденные уязвимости в российском аналоге Google Play будут платить деньги

Программа по поиску уязвимостей будет реализована на платформе Standoff 365 Bug Bounty. За найденные проблемы безопасности исследователи получат от 3 до 60 тысяч рублей в зависимости от уровня и сложности угрозы.

Программа Standoff 365 Bug Bounty была запущена в июле текущего года. С момента запуска программы исследователям безопасности суммарно было выплачено 3 млн рублей.