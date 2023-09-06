За прошлый год российские компании потратили на софт больше, чем когда-либо раньше

За прошлый год российские компании потратили на софт больше, чем когда-либо раньшеИ это, как ни странно, замечательно!
В 2022 году российские компании установили новый рекорд, потратив на компьютерное программное обеспечение астрономическую сумму в 310,3 млрд рублей.
Это на 13,2% больше, чем в предыдущем году, и на 36,2 млрд рублей больше в абсолютных числах.
Аналитическая служба FinExpertiza сообщает, что средний расход на софта для каждого предприятия составил 3,8 млн рублей. В четверти регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург, средние расходы превышали миллион рублей.
Что интересно, за последние пять лет общие расходы на софт выросли в 2,7 раза.
Основные вложения в программное обеспечение сделали предприятия в сфере информации и связи, обрабатывающей промышленности и торговли. По мнению экспертов, рост расходов на связан с модернизацией ИТ-инфраструктуры и активными программами цифровой трансформации.
Уход западных вендоров, таких как SAP и Oracle, привёл к увеличению спроса на отечественное ПО. Эта кризисная ситуация открыла новые возможности для российских разработчиков и стала катализатором для развития отечественной ИТ-отрасли.