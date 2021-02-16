Заблокированная из-за сторонников Трампа соцсеть объявила о своём «воскрешении»

Представители компании заявили, что их возвращение стало возможным благодаря смене хостинг-провайдера, предоставившего сервера. По данным Fox Business, Parler уже сейчас доступна для всех действующих пользователей (которых у неё более 20 млн), а со следующей недели в соцсеть смогут попасть и новички.

Стоит отметить, что Parler не удалось вернуться без «косяков». Так, практически сразу после соответствующего анонса, сервис испытал серьёзные технические проблемы. Представители компании пока не ответили на запрос журналистов по поводу неполадок.

Напомним, что приложение Parler было удалено из магазинов Google Play и App Store после того, как им начали пользоваться сторонники Дональда Трампа после штурма Капитолия. Сервера сервиса были отключены Amazon примерно в тот же период.