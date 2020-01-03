Приложения
Сегодня 12:39
Заблокированный в России Telegram получил масштабное обновление
Причем больше всего нововведений коснулось Android-версии приложения
Telegram, несмотря на официальную блокировку, продолжает набирать популярность на территории России. Шутка ли — буквально в канун нового года стало известно, что глава Роскомнадзора Александр Жаров в конечном итоге сам завел аккаунт в данном мессенджере. А сейчас стало известно, команда разработчиков Telegram наконец-то выпустила очередное масштабное обновление, включающее в себя множество изменений.
Так, теперь все пользователи, установившие приложение могут выбрать собственные цвета для всех элементов приложения. Помимо этого появилась возможность поделиться темами с другими пользователями, а также использовать готовые шаблоны в случае, если у человека отсутствует желание заниматься скрупулезной ручной настройкой внешнего вида мессенджера.
Помимо этого в новой версии Telegram были добавлены: поддержка подкастов и аудиокниг, в Android-версии карты начали автоматически темнеть в ночном режиме, а также появились новые анимации, для iOS-версии была введена возможность настройки размера всего текста в приложении. С полным списком нововведений можно ознакомиться в официальном блоге мессенджера.