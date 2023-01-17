Заблокировать нежелательный контакт в WhatsApp станет ещё проще

Как мы и писали выше, нововведение было найдено в бета-версии мессенджера за номером 2.23.2.5. Не совсем ясно, как скоро его внедрят в стабильную версию WhatsApp. Но уже сейчас можно говорить, что новая функция будет пользоваться популярностью. Особенно учитывая рост количества спама на платформе в последнее время.