Заблокировать нежелательный контакт в WhatsApp станет ещё проще

Заблокировать нежелательный контакт в WhatsApp станет ещё прощеВозможно, это будет самый быстрый способ сделать это
Издание WABetaInfo обнаружило новую функцию в тестовой версии WhatsApp.
Фото: TechUntold
Судя по всему, разработчики мессенджера предоставят пользователям возможность блокировать нежелательный контакт буквально в пару кликов — прямо из входящего уведомления.
Для этого в окно уведомлений приложения добавят кнопку Block, которая появляется, если нажать на «...». В таком случае даже не нужно будет запускать само приложение. Выглядит новая возможность так:
WABetaInfo
Как мы и писали выше, нововведение было найдено в бета-версии мессенджера за номером 2.23.2.5. Не совсем ясно, как скоро его внедрят в стабильную версию WhatsApp. Но уже сейчас можно говорить, что новая функция будет пользоваться популярностью. Особенно учитывая рост количества спама на платформе в последнее время.