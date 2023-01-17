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18:39, 17 января 2023
1 мин.

Заблокировать нежелательный контакт в WhatsApp станет ещё проще

Возможно, это будет самый быстрый способ сделать это

Издание WABetaInfo обнаружило новую функцию в тестовой версии WhatsApp.

Заблокировать нежелательный контакт в WhatsApp станет ещё проще

Фото: TechUntold

Судя по всему, разработчики мессенджера предоставят пользователям возможность блокировать нежелательный контакт буквально в пару кликов — прямо из входящего уведомления.

Для этого в окно уведомлений приложения добавят кнопку Block, которая появляется, если нажать на «...». В таком случае даже не нужно будет запускать само приложение. Выглядит новая возможность так:

Заблокировать нежелательный контакт в WhatsApp станет ещё проще

WABetaInfo

Как мы и писали выше, нововведение было найдено в бета-версии мессенджера за номером 2.23.2.5. Не совсем ясно, как скоро его внедрят в стабильную версию WhatsApp. Но уже сейчас можно говорить, что новая функция будет пользоваться популярностью. Особенно учитывая рост количества спама на платформе в последнее время.

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