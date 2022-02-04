Законная установка игр на iPhone в обход официального магазина Apple стала на шаг ближе к реальности

Согласно нему, онлайн-площадкам, в том числе Google Play и App Store, будет запрещено требовать от разработчиков приложений использовать исключительно платёжной системы компаний-владельцев магазинов.

Но что более интересно, новый законопроект также заставит Apple разрешить установку приложений на iPhone и iPad со сторонних источников. Предполагается, что таким образом разработчикам приложений смогут избежать 15- и 30% комиссий App Store.

Сама Apple считает, что нововведение поставит под угрозу конфиденциальность пользователей. Google в этом плане спокойнее — она уже долгое время разрешает устанавливать APK-файлы на Android-смартфоны.