Законная установка игр на iPhone в обход официального магазина Apple стала на шаг ближе к реальности

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Законная установка игр на iPhone в обход официального магазина Apple стала на шаг ближе к реальностиА ведь когда-то ради этого делали джейлбрейк
Как стало известно, накануне судебный комитет Сената США проголосовал за одобрение нового законопроекта, касающегося магазинов приложений.
Согласно нему, онлайн-площадкам, в том числе Google Play и App Store, будет запрещено требовать от разработчиков приложений использовать исключительно платёжной системы компаний-владельцев магазинов.
Но что более интересно, новый законопроект также заставит Apple разрешить установку приложений на iPhone и iPad со сторонних источников. Предполагается, что таким образом разработчикам приложений смогут избежать 15- и 30% комиссий App Store.
Сама Apple считает, что нововведение поставит под угрозу конфиденциальность пользователей. Google в этом плане спокойнее — она уже долгое время разрешает устанавливать APK-файлы на Android-смартфоны.
Источник: The Wall Street Journal