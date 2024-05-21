Закрепленные сообщения в WhatsApp станут еще информативнее

Это обновление направлено на улучшение управления и доступа к важным сообщениям в чатах. Функция была впервые замечена в предыдущей бета-версии 2.24.7.27 и теперь проходит публичное тестирование.

Миниатюры медиафайлов для закрепленных сообщений позволят пользователям быстро определить содержимое, без необходимости открывать сообщение полностью.

Эта функция особенно полезна для сообщений с медиа, такими как фото и видео. Пользователи смогут мгновенно распознавать медиа-контент прямо в области превью, что экономит время и усилия.