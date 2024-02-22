Закрытие фоновых приложений в iPhone не повлияло на быстродействие смартфона

Опубликовано 22 февраля 2024, 07:30
1 мин.
Закрытие фоновых приложений в iPhone не повлияло на быстродействие смартфонаВ этом отличие айфонов от других смартфонов
Обозреватели издания Gizmodo рассказали о расхожем и живучем мифе о влиянии фоновых приложений на быстродействие iPhone. Якобы закрытие фоновых программ ускоряет этот смартфон.
На самом деле приложения, открытые в фоне, никак не влияют на скорость «яблочных» девайсов: такие приложения фактически заморожены и не потребляют оперативную память. А едва ли не ритуалы по закрытию фоновых приложений попросту «мешают жить» пользователям, потому что люди тратят время на это бесполезное занятие.
В своё время об этом говорил вице-президент Apple Крейг Федериги. По мнению обозревателей Gizmodo, миф, о котором идёт речь, основан на опыте использования ПК на Windows и смартфонов на Android. Считается, что, чем больше на таких устройствах открыто приложений, тем больше потребляется оперативной памяти и аппарат хуже работает.