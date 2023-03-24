Запахло жареным: в США будут судить Facebook* за «подталкивание школьников к самоубийству»

Компания обвиняется в «рэкете, грубой халатности, заговоре и недобросовестной конкуренции», а также в том, что является помехой для общества. В 116-страничном отчёте также обвиняются TikTok, Snap и Instagram.

Совет по образованию Сан-Матео заявил, что направляет невиданные до этого момента «беспрецедентные ресурсы», чтобы помочь детям, пострадавшим от чрезмерного увлечения смартфонами и соответствующими технологиями Facebook, преодолевать серьёзные психологические травмы, которые «не имеют исторического аналога», в том числе бороться с ростом числа суицидов. При этом приходится отвлекать финансирование от традиционных целей обучения на решение психологических проблем.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.