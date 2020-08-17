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Запуск Android-приложений стал доступен на Windows 10
Спустя всего пару недель после анонса
Долгожданная функция, анонсированная одновременно с Samsung Galaxy Note 20, наконец-то дошла и до более широкого списка пользователей — запуск Android-приложений стал доступен на Windows 10.
Речь идет о функции “Приложения Android на ПК”, которая появилась в фирменном приложении Microsoft под названием “Ваш телефон”. С ее помощью владельцы некоторых смартфонов Samsung смогут запускать полноценные приложения для Android на своем Windows-компьютере. Правда, стоит отметить, что одновременно можно включить лишь одно приложение, а о сроках запуска новой функции для более широкого круга пользователей пока не сообщается.
Что же до требования непосредственно к компьютеру, то для того, чтобы воспользоваться новинкой, необходимо установить как минимум Windows 10 October 2018 Update (можно и более поздние версии), а также обновить приложение “Ваш телефон”.