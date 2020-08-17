Запуск Android-приложений стал доступен на Windows 10

Речь идет о функции “Приложения Android на ПК”, которая появилась в фирменном приложении Microsoft под названием “Ваш телефон”. С ее помощью владельцы некоторых смартфонов Samsung смогут запускать полноценные приложения для Android на своем Windows-компьютере. Правда, стоит отметить, что одновременно можно включить лишь одно приложение, а о сроках запуска новой функции для более широкого круга пользователей пока не сообщается.