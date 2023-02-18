Заработаем и на этом: Twitter начнёт брать плату за двухфакторную аутентификацию по SMS

С 20 марта двухфакторная аутентификация по SMS войдёт в платную подписку Twitter Blue. Пользователи, не купившие подписку, останутся без подтверждения при входе.

Стоимость подписки составляет $8 в месяц либо $84 в год. На январь 2023 года подписку Twitter Blue приобрели всего 180 тысяч американских пользователей соцсети, или 0,2% от общего количества.