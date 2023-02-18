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18:03, 18 февраля 2023
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Заработаем и на этом: Twitter начнёт брать плату за двухфакторную аутентификацию по SMS

Она войдёт в платную подписку Twitter Blue

Twitter вводит новые правила, касающиеся двухфакторной аутентификации при входе в соцсеть. С 20 марта такой способ входа станет платным.

Заработаем и на этом: Twitter начнёт брать плату за двухфакторную аутентификацию по SMS

Фото: Wallpapercrafter.com

С 20 марта двухфакторная аутентификация по SMS войдёт в платную подписку Twitter Blue. Пользователи, не купившие подписку, останутся без подтверждения при входе.

Стоимость подписки составляет $8 в месяц либо $84 в год. На январь 2023 года подписку Twitter Blue приобрели всего 180 тысяч американских пользователей соцсети, или 0,2% от общего количества.

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