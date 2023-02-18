Заработаем и на этом: Twitter начнёт брать плату за двухфакторную аутентификацию по SMS

18:03, 18 февраля 2023
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Заработаем и на этом: Twitter начнёт брать плату за двухфакторную аутентификацию по SMSОна войдёт в платную подписку Twitter Blue
Twitter вводит новые правила, касающиеся двухфакторной аутентификации при входе в соцсеть. С 20 марта такой способ входа станет платным.
Фото: Wallpapercrafter.com
С 20 марта двухфакторная аутентификация по SMS войдёт в платную подписку Twitter Blue. Пользователи, не купившие подписку, останутся без подтверждения при входе.
Стоимость подписки составляет $8 в месяц либо $84 в год. На январь 2023 года подписку Twitter Blue приобрели всего 180 тысяч американских пользователей соцсети, или 0,2% от общего количества.
Источник:RB.RU
Автор:Андрей КадуковТеги:
#смс