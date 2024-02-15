Защищённый браузер DuckDuckGo наконец получил синхронизацию паролей и закладок

Это позволит не создавать учётную запись для получения доступа к паролям, закладкам, избранному на любых устройствах под управлением iOS, Android, macOS, Windows. При использовании браузера на мобильных гаджетах для доступа к зашифрованному содержимому понадобится только сканирование QR-кода, на компьютерах нужен будет толко пароль.

При создании резервной копии данных браузер сформирует PDF-файл со сгенерированным кодом восстановления для создания ключа шифрования. Если гаджет выйдет из строя, доступ к данным останется.