Защищённый почтовый клиент Proton Mail проиграл Gmail в функциональности

Однако на практике, по словам Ванкхеда, всё оказалось куда хуже. Он отметил, что приватность становится всё более важным вопросом, и Proton Mail предлагает большую конфиденциальность, чем Gmail. Однако переход на Proton Mail для повышения защиты данных оказался сложным и неудобным, так как стандартные функции, такие как форматирование и навигация с помощью пролистывания отсутствуют, шифрование должно быть настроено у обоих участников переписки, что является крайне редким явлением.

Несмотря на это, большинство респондентов готовы использовать Proton Mail вместо Gmail и даже заплатить за это. Результаты опроса показывают, что приватность продолжает быть актуальной темой, и Google может столкнуться с растущим спросом на более конфиденциальные решения в связи с этим вопросом.