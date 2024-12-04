Защиту Windows и Office взломали — пиратская активация доступна для любой версии ПО

Разработанный метод позволяет навсегда активировать почти все современные версии Windows и Office, включая Windows Vista, Windows 11 и Server 2025.

Система также поддерживает активацию по модели KMS (Key Management Services), часто используемой в корпоративных средах.

Этот взлом, представленный в рамках проекта MAS, является крупнейшим достижением в области пиратства программ Microsoft.

Новый способ активации, как сообщают разработчики, не требует установки сторонних файлов или модификации системных компонентов, что делает его простым и эффективным.

Инструмент может активировать лицензии с расширенной поддержкой безопасности (ESU), позволяя пользователям Windows 10 получать обновления безопасности после официального окончания поддержки в октябре 2025 года.

Публичный релиз метода ожидается в ближайшие месяцы.