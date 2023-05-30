Завалялся ненужный смартфон? Выпущено приложение, которое сделает его снова полезным

Так, на смартфон можно «вывести» сведения о характеристиках внутренностей компьютера, а также используемых ими ресурсах. Бесплатная версия приложения ограничена лишь этой функцией.

Платный же вариант позволяет выводить на смартфон виджеты, отображающие нагрузку на процессор, память, видеокарту и другие компоненты.

Отметим, что на данный момент в России недоступна возможность оплаты разблокировки этих возможностей. Но поговаривают, что на специализированных сайтах эта проблема уже давно решена.

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