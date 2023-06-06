Ждём появления «Сторис» и «Подписок»? В Microsoft Word появились «Лайки»

«Лайк» стал универсальным способом выразить поддержку или одобрение в социальных сетях ещё в 2009 году. И вот, спустя более 10 лет, данная возможность перекочевала и в Word.

Пользователи смогут добавлять «лайки» к комментариям, оставленным в документах. После того как комментарий будет добавлен, иконка «лайка» появится в правом верхнем углу от него, позволяя другим пользователям кликнуть по ней для демонстрации одобрения.