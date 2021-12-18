Женщина нашла украденные вещи с помощью меток Apple AirTag

Когда у соседей украли рождественские декорации, женщина приобрела метки и прикрепила их к своим украшениям для двора. Через несколько дней их тоже украли.

С помощью меток женщина смогла найти место, где оказались её декорации. Об этом она рассказала на своём канале в TikTok. В итоге воры, чтобы избежать пристального внимания к их персонам, добровольно отдали женщине украденное.