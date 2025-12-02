Жители десятков регионов сообщают о падении *WhatsApp — сервис не работает ни на телефоне, ни на ПК

Жители десятков регионов сообщают о падении *WhatsApp — сервис не работает ни на телефоне, ни на ПКВот мы и дождались
Согласно данным «Сбой.рф» и Detector404, проблемы фиксируют жители десятков областей — от Москвы и Санкт-Петербурга до Дальнего Востока.
Мессенджер ведет себя непредсказуемо: сообщения не отправляются, медиа грузятся крайне медленно, уведомления пропадают, звонки не проходят.
У части пользователей приложение полностью недоступно — как на смартфонах, так и на ПК. Чаще всего жалуются владельцы Android и Windows, но сбои затронули все платформы.
География обращений широчайшая: Новосибирская, Иркутская, Омская, Ленинградская, Свердловская, Челябинская, Амурская, Томская области, Красноярский, Приморский, Алтайский, Хабаровский края, Сахалин, Татарстан и другие регионы.
Ситуация развивается на фоне заявлений Роскомнадзора о новых ограничениях для *WhatsApp.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена