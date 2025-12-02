Жители десятков регионов сообщают о падении *WhatsApp — сервис не работает ни на телефоне, ни на ПК

Согласно данным «Сбой.рф» и Detector404, проблемы фиксируют жители десятков областей — от Москвы и Санкт-Петербурга до Дальнего Востока.

Мессенджер ведет себя непредсказуемо: сообщения не отправляются, медиа грузятся крайне медленно, уведомления пропадают, звонки не проходят.

У части пользователей приложение полностью недоступно — как на смартфонах, так и на ПК. Чаще всего жалуются владельцы Android и Windows, но сбои затронули все платформы.

География обращений широчайшая: Новосибирская, Иркутская, Омская, Ленинградская, Свердловская, Челябинская, Амурская, Томская области, Красноярский, Приморский, Алтайский, Хабаровский края, Сахалин, Татарстан и другие регионы.

Ситуация развивается на фоне заявлений Роскомнадзора о новых ограничениях для *WhatsApp.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена