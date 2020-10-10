Жители Пакистана добились блокировки TikTok

Правительство страны приняло решение о блокировке, основываясь на желаниях граждан и из-за ”невозможности отфильтровывать аморальный и непристойный контент”, сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на телекоммуникационный регулятор Пакистана. При этом руководство страны заявляет, что в случае, если разработчики приложения все же пересмотрят существующую политику сервиса, то запрет с TikTok может быть снят.

Свой ответ на случившееся дали и представители сервиса. Они заявили, что придерживаются норм закона тех стран, где живут их пользователи. В связи с этим, руководство компании намерено сотрудничать с властями Пакистана для урегулирования возникшей проблемы.