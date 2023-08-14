Злоумышленники начали выдавать себя за ФСБ в новой схеме мошенничества в Telegram

Они стали использовать специальных ботов, которые позволяют подменять номера телефонов различных государственных органов и служб. В одной из таких схем мошенничества номер звонящего определялся как стационарный и принадлежал региональному управлению ФСБ.

Особенностью этих ботов является то, что при звонках в мессенджере не происходит телефонное соединение, что делает задачу верификации номера сложнее для операторов.

По словам экспертов, злоумышленники арендуют номера и дополняют их использованием собственных наработок, которые позволяют подменять номера на любые нужные.

В одной из схем мошенники подделали аккаунт в Telegram директора Архангельского театра драмы, после чего разослали сообщения о скором звонке «куратора из Федеральной службы безопасности Министерства культуры».

Затем одному из сотрудников театра поступил звонок через Telegram, в котором звонивший утверждал, что его подозревают «в поддержке ВСУ».