Zoom добавит возможность совместного редактирования документов

15:24, 04 октября 2023
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Zoom добавит возможность совместного редактирования документовКак в Google Docs
Платформа видеоконференций Zoom добавит во все версии своего приложения функцию совместного редактирования документов. Об этом сообщила директор по продуктам Zoom Смита Хашим.
Сервис будет работать аналогично Google Docs. Пользователи смогут одновременно редактировать материал, комментируя правки по ходу видеовстречи.
Кроме того, появится возможность добавлять в редактируемые документы сводки совещаний, которые будет создавать ИИ.
Источник:Bloomberg
Автор:Андрей КадуковТеги:
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