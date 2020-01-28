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Сегодня 10:18

Звонки со смартфонов через Windows 10 стали доступны всем пользователям

Ранее данной функцией могли воспользоваться лишь участники программы тестирования
В сети появилась информация о том, что Microsoft занялась внедрением функции совершения и приема звонков со смартфона на компьютер, работающий на базе Windows 10, при помощи специального приложения Your Phone.

Что интересно, данная функция уже была реализована в операционной системе, но распространялась она лишь среди участников программы тестирования Windows Insiders. Сейчас же она потихоньку становится общедоступной, вне зависимости от участия в каких-либо программах. Так, для того чтобы совершить либо принять звонок со смартфона на компьютере, необходимо установить приложение Your Phone из онлайн-магазина Microsoft Store. Помимо этого потребуется установка специального клиента для смартфона.

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Хоть Your Phone и доступно для всех смартфонов iOS и Android, но большая часть новейших функций на данный момент доступны лишь Android-флагманам, таким как Samsung Galaxy Note10. И то, даже они получают доступ к самым свежим нововведениям через Link to Windows.