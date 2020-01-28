Звонки со смартфонов через Windows 10 стали доступны всем пользователям

Что интересно, данная функция уже была реализована в операционной системе, но распространялась она лишь среди участников программы тестирования Windows Insiders. Сейчас же она потихоньку становится общедоступной, вне зависимости от участия в каких-либо программах. Так, для того чтобы совершить либо принять звонок со смартфона на компьютере, необходимо установить приложение Your Phone из онлайн-магазина Microsoft Store. Помимо этого потребуется установка специального клиента для смартфона.