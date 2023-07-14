250 км за 4 минуты: студенты изобрели быструю зарядку для электромобилей не портящую аккумулятор

250 км за 4 минуты: студенты изобрели быструю зарядку для электромобилей не портящую аккумуляторВпечатляющее достижение юных умов
Группа студентов из Технологического университета Эйндховена разработала революционную технологию быстрой зарядки для электромобилей.
Она не только позволяет заряжать аккумуляторы за считанные минуты, но и сохраняет их долгосрочную функциональность.
В рамках подготовки к гонкам на выносливость на электромобилях, студенты создали батарею для гоночного автомобиля, способный проехать около 250 км и полностью зарядиться всего за 3 минуты и 56 секунд.
При этом авторы проекта отметили, что их разработка может быть применена и в обычных городских электромобилях.
Одной из ключевых проблем быстрой зарядки является выделение большого количества тепла, которое может привести к деградации аккумулятора. Чтобы решить эту проблему, студенты разработали инновационную систему охлаждения на модульном уровне, которая позволяет эффективно отводить тепло от батареи.
Охлаждающая жидкость прокачивается между ячейками аккумулятора, предотвращая его перегрев и деградацию.
Тестирование показало, что аккумулятор мощностью 29,2 кВтч можно полностью зарядить менее чем за 4 минуты, при этом минимально его элементы будут минимально повреждены.