250 км за 4 минуты: студенты изобрели быструю зарядку для электромобилей не портящую аккумулятор

Она не только позволяет заряжать аккумуляторы за считанные минуты, но и сохраняет их долгосрочную функциональность.

В рамках подготовки к гонкам на выносливость на электромобилях, студенты создали батарею для гоночного автомобиля, способный проехать около 250 км и полностью зарядиться всего за 3 минуты и 56 секунд.

При этом авторы проекта отметили, что их разработка может быть применена и в обычных городских электромобилях.

Одной из ключевых проблем быстрой зарядки является выделение большого количества тепла, которое может привести к деградации аккумулятора. Чтобы решить эту проблему, студенты разработали инновационную систему охлаждения на модульном уровне, которая позволяет эффективно отводить тепло от батареи.

Охлаждающая жидкость прокачивается между ячейками аккумулятора, предотвращая его перегрев и деградацию.

Тестирование показало, что аккумулятор мощностью 29,2 кВтч можно полностью зарядить менее чем за 4 минуты, при этом минимально его элементы будут минимально повреждены.