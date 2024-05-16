98% владельцев Tesla отказываются от автопилота после бесплатного пробного периода

Однако данные YipitData показывают, что лишь около 2% новых владельцев продолжают использовать FSD после пробного периода.

Большинство из почти 3500 пользователей не считают этот пакет ценным. Причины отказа неясны, но вероятно, значительная цена и многочисленные расследования аварий сыграли свою роль. К тому же конкуренты предлагают аналогичный софт без дополнительных затрат.

И хоть выборка из 3500 владельцев сравнительно мала по сравнению с 1.8 млн пользователей в Северной Америке, она вызывает беспокойство.

Отметим, что Маск ранее предложил функцию автопилота прочим автопроизводителям, но пока никто не принял его дружеский жест. Низкие продажи FSD неблагоприятно сказываются на компании, особенно учитывая ставки миллиардера на автономное вождение как на будущее Tesla.