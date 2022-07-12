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А вы говорили Apple жадная: BMW начала продавать подогрев сидений и руля по подписке

Звучит дико, но как есть
Ещё пару лет назад BMW заявила о желании внедрить подписку на ряд услуг, в число которых вошло подогрев сидения.
А вы говорили Apple жадная: BMW начала продавать подогрев сидений и руля по подписке

И вот, компания перешла от слов к делу. В Сети пишут, что нововведение появилось на рынке Южной Кореи. При этом есть информация, что ещё ранее доступ к нему получили автовладельцы из других стран.

Что интересно, сама BMW всячески избегает громкого анонса новой услуги. Более того, автопроизводитель не смог прямо ответить на соответствующий вопрос журналистов.

Если говорить о ценах, то подписка на подогрев сидения стоит 18 долларов в месяц. Годовой тариф обойдётся чуть дешевле — 180 долларов. Есть и возможность полного выкупа функции за 415 долларов. Есть и вариант с оформлением подписки на подогрев руля за 10 долларов в месяц.

Источник:The Verge
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