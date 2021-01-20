Акции Kia подскочили на фоне слухов о совместном производстве электромобиля с Apple

Так, согласно обнародованным данным, на корейских торговых площадках акции южнокорейской автомобилестроительной компании выросли в цене на 20%.

Впоследствии Kia решила высказаться по поводу распространяющихся слухов. Так, по словам представителей производителя, они действительно изучают возможность сотрудничества для разработки автономных транспортных средств на электротяге с некоторыми компаниями. В то же время, Kia не стала уточнять, входит ли Apple в их число.