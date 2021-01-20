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Сегодня 15:08
Акции Kia подскочили на фоне слухов о совместном производстве электромобиля с Apple
Они выросли в цене на 20%
Напомним, что нескольким ранее издание Edaily, ссылаясь на осведомленные отраслевые источники, сообщило о том, что Hyundai Motor передал компании Kia полномочия по сотрудничеству с Apple в рамках создания электрокара. Эти слухи пошли Kia на пользу, поскольку на их фоне акции компании подскочили.
Так, согласно обнародованным данным, на корейских торговых площадках акции южнокорейской автомобилестроительной компании выросли в цене на 20%.
Впоследствии Kia решила высказаться по поводу распространяющихся слухов. Так, по словам представителей производителя, они действительно изучают возможность сотрудничества для разработки автономных транспортных средств на электротяге с некоторыми компаниями. В то же время, Kia не стала уточнять, входит ли Apple в их число.