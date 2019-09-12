Ferra
Авто
Сегодня 06:01

Aliexpress начнет продавать автотовары с российских складов

Причем с каждым месяцем будет только наращивать перечень товаров
Стало известно, что прямо сейчас на AliExpress есть возможность купить машинное масло G-Energy от "Газпром нефти", а также автомобильные лампы производства Philips. Все это — первые шаги интернет-площадки на пути к продаже различных автотоваров с российского склада.

На данный момент речи о продаже автозапчастей не идет — Aliexpress занимается лишь распространением расходников и горюче-смазочных материалов. Но уже в течение ближайших 12 месяцев на маркетплейсе должны появиться товары от еще нескольких десятков продавцов, а в конечном итоге число продавцов в данном сегменте должно достигнуть 500 штук. Помимо этого на площадке со временем появятся автомобильные запчасти от автодилеров и авторизованных поставщиков.

Официальный представитель китайской интернет-платформы рассказал, что категория автотоваров за последнее время стала одним из самых быстрорастущих направлений, причем рост интереса к ней не зависит от сезона и составляет от 20% до 50%.

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