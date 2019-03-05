AliExpress запускает онлайн-продажу автомобилей в России

Китайская торговая онлайн-площадка AliExpress начнёт с сегодняшнего дня, 5 марта, продавать в России автомобили. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

Первым партнёром AliExpress для России станет китайский автобренд Chery, затем список предлагаемых марок автомобилей расширится. Chery запускает на AliExpress официальный магазин. Он собирается предложить кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары. Продажей будет заниматься официальный дистрибутор автоконцерна в России АО «Чери Автомобили Рус». Поначалу будут продаваться собранные в Китае автомобили, но затем планируется запустить сборку в России.

Запуск новой автомобильной категории приурочен к распродаже, которая стартует 28 марта. Представитель заявил: «Крупное взаимодействие с покупателем правильнее тестировать в это время, так как можно будет оценить заинтересованность».