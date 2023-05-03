Американцы потеряли интерес к электромобилям

Так, за три месяца с января по март 2023 года доля тех, кто отказался от покупки электромобиля, выросла с 17,8 до 21%. В то же время примерно 27% опрошенных считают, что их следующий автомобиль «очень вероятно» будет на электрическом двигателе.

Опрошенные американцы выразили своё разочарование в электромобилях из-за их высокой стоимости, недостаточного количества зарядных станций и медленной скорости зарядки.

Они также обеспокоены поведением электрокаров при экстремальных температурах и отсутствием специализированных автомастерских.

Интересно, что среди скептиков не только зрелые и пожилые автолюбители. 33% молодых представителей поколения Z, рождённых после 1996 года, заявили, что вряд ли купят электрокар в будущем.