Американцы внезапно осознали проблемы с дальностью хода электромобилей в мороз

Американская автомобильная ассоциация (AAA) провела исследование того, как влияет на запас хода электроавтомобиля жара и мороз. Исследование подтвердило наблюдения автовладельцев.

Небольшой мороз до –7°C снижает дальность хода электромобилей на 41% по сравнению с пробегом при +24°C . Конечно, тут сильно сказывается работающая система обогрева автомобиля, но и без нее пробег уменьшается вследствие особенностей литий-ионных аккумуляторов, сокращающих ёмкость на морозе. Впрочем, жара в +35°C тоже скажется негативно — дальность пробега без дополнительных подзарядок снизится на 17%.

В тестах AAA участвовало пять популярных моделей электромобилей — BMW i3s, Chevrolet Bolt EV, Nissan Leaf, Tesla Model S и Volkswagen e-Golf. На мороз они реагировали примерно одинаково. При этом представитель AAA отметил, что разброс температур влияет на электромобили гораздо сильнее, чем ожидали в организации.