Американская General Motors отозвала более 60 электрофургонов из-за самовозгорания

Предварительное заключение гласит, что в ходе изучения ситуации был обнаружен дефект переднего привода: вероятнее всего, ведущая шестерня пробила корпус привода и тем самым создала утечку масла, которое могло загореться при интенсивной эксплуатации электромобиля.

При этом дефект затрагивает не все модели электрофургонов, а только EV600, которые были выпущены в период с 24 ноября 2021 года по 24 мая 2022 года. Об этом свидетельствует документация, поданная GM государственному регулятору США — Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA). В отчёте производителя отмечено, что указанная модель возгоралась дважды: информация о самовозгорании поступала 7 и 13 декабря 2023 года.

Для автопроизводителя важно крайне быстро решить проблемы с электромобилями, так как это коммерческий транспорт, целевой аудиторией которого являются различные предприятия логистики и торговые сети.

В частности, электрофургонами BrightDrop EV400 пользуются FedEx и Walmart. Хотя дефект и не затрагивает эти модели, которые в 2023 году были отгружены в количестве 497 штук.