Американские власти начали расследование в отношении автопилота Tesla

Американские власти начали расследование в отношении автопилота TeslaНа кону в целом регулирование данной технологии
Американская Национальная администрация безопасности движения на автомобильных дорогах (NHTSA) обратила внимание на новую версию автопилота Tesla, которая позволяет водителям не держать руки на руле.
Данная функция давно желанна среди владельцев Tesla и уже используется некоторыми другими автопроизводителями.
В письме от 26 июля NHTSA потребовала от Tesla ответить на ряд вопросов касательно нововведения или столкнуться с штрафами. Ведомство выразило опасения, что любая функция, позволяющая водителям убрать руки с руля без адекватного мониторинга, может представлять опасность для безопасности.
Это особенно актуально, учитывая, что Tesla уже была фигурантом расследования в связи с десятками инцидентов, в которых автомобили с автопилотом сталкивались с неподвижными аварийными транспортными средствами.
Отметим, что свежее расследование может стать поворотным моментом в отношении безопасности автопилотов и потенциально способно привести к изменениям в регулировании данной области американскими властями.