Американские власти начали расследование в отношении автопилота Tesla

Данная функция давно желанна среди владельцев Tesla и уже используется некоторыми другими автопроизводителями.

В письме от 26 июля NHTSA потребовала от Tesla ответить на ряд вопросов касательно нововведения или столкнуться с штрафами. Ведомство выразило опасения, что любая функция, позволяющая водителям убрать руки с руля без адекватного мониторинга, может представлять опасность для безопасности.

Это особенно актуально, учитывая, что Tesla уже была фигурантом расследования в связи с десятками инцидентов, в которых автомобили с автопилотом сталкивались с неподвижными аварийными транспортными средствами.

Отметим, что свежее расследование может стать поворотным моментом в отношении безопасности автопилотов и потенциально способно привести к изменениям в регулировании данной области американскими властями.