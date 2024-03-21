Американский производитель электромобилей приостановил работу из-за нехватки денег

На счетах компании насчитывается $121 млн, $32 млн из которых нельзя вывести немедленно. При этом дебиторская задолженность компании — $182 млн. В связи с этим Fisker завил о невозможности продолжать работу без дополнительных финансовых вливаний и приостановил производство на 6 недель.

Как отмечает издание TechCrunch, проблемы у компании появились не на пустом месте. Национальное управление по безопасности на дорогах США (NHTSA) сейчас проводит проверку электромобилей Ocean на предмет возможных и потенциальных проблем с откатом и тормозной системой.

В целом у Fisker проблемы возникли ещё в 2023 году: партнёр по контрактному производству, компания Magna Steyr, произвела 10 тысяч машин, но реализовать удалось только около 50%. В начале 2024 года было отгружено порядка 1,3 тысяч Ocean, однако на складах в США и Европе пылится ещё не менее 5 тысяч электрокаров.

Fisker не торгует напрямую, а договаривается с частными дилерами, но некоторые дилерские компании уже отказались от сотрудничества со стартапом. Возможно, это связано с дефектным ПО и неудовлетворительным обслуживанием клиентов со стороны Fisker.

Кроме того, компания рискует обанкротиться. Как отмечает источник, консультации по этому поводу уже ведутся.