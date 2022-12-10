Американский производитель внедорожников Jeep уволит 1200 сотрудников и остановит завод

Это предприятие собирает внедорожники Jeep Cherokee, продажи которых в третьем квартале 2022 года просели на 61% — больше, чем у любой другой модели автомобилей Jeep. Причём и раньше у этого завода случались простои из-за ковидных ограничений и связанного с ним дефицита чипов.

Владельцы Stellantis назвали своё решение об увольнении, затрагивающее 1200 сотрудников, «трудным, но необходимым действием». Но самой существенной причиной называют переход автомобильной промышленности на производство электрокаров. Остановка завода должна произойти 28 февраля 2023 года.

«На нашу отрасль негативно повлияло множество факторов, таких как продолжающаяся пандемия COVID-19 и глобальная нехватка микрочипов, но наиболее серьёзной проблемой является рост затрат, связанных с электрификацией автомобильного рынка», — сказано в заявлении Stellantis.