Аналитики: в течение 2025 года 2 из 3 новых электромобилей получат автопилот

Отмечается, что комплектация даже бюджетных моделей стоимостью менее 100 000 юаней, или около $13 914, будет включать базовые возможности самостоятельного вождения. Такой быстрый рост обусловлен снижением стоимости передовых систем помощи водителю (ADAS), «что делает высокотехнологичные функции более доступными для обычных потребителей.

В течение 2025 года два из трёх новых электромобилей в Китае будут оснащены автономными системами уровня L2 или более продвинутыми. Согласно источнику, системы L2 могут контролировать рулевое управление, ускорение и торможение, но при этом требуют контроля со стороны водителя. Более продвинутые функции L3+, которые позволяют управлять автомобилем без рук в определённых условиях, также расширяются, хотя полная автоматизация (L4 и L5) всё ещё находится в стадии разработки.

«Несмотря на то, что Tesla остаётся мировым лидером в области технологий автономного вождения, компания сталкивается с проблемами в Китае. Tesla достигла рекордных продаж в Китае в конце 2024 года, однако ей приходится бороться с жёсткой конкуренцией со стороны местных производителей электромобилей, таких как BYD. Глобальная ценовая война также повлияла на показатели прибыли Tesla, а выручка за четвёртый квартал не оправдала ожиданий», — сказано в материале.